Мужчину насмерть сбил водитель автобуса в Караганде
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Сегодня в Караганде водитель автобуса наехал на 45-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.
По данным стражей порядка, ДТП произошло сегодня, 2 ноября, в 10:50 по проспекту Бухар жырау в районе рынка "Шыгыс" в Караганде.
"39-летний водитель маршрутного автобуса допустил наезд на пешехода", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что 45-летний пешеход скончался на месте происшествия.
Также известно, что на момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Среди них пострадавших нет.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы.
Напомним, неделю назад в Экибастузе на остановке общественного транспорта водитель автобуса сбил женщину, после чего продолжил движение. Пострадавшую госпитализировали.
Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.
При этом меры наказания распределяются так:
- если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
- если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- если погиб один человек – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
- если погибли двое и более человек – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2043784-muzhchinu-nasmert-sbil-voditel-avtobusa-v-karagande/