Мужчину насмерть сбил водитель автобуса в Караганде

Сегодня в Караганде водитель автобуса наехал на 45-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

По данным стражей порядка, ДТП произошло сегодня, 2 ноября, в 10:50 по проспекту Бухар жырау в районе рынка "Шыгыс" в Караганде.

"39-летний водитель маршрутного автобуса допустил наезд на пешехода", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 45-летний пешеход скончался на месте происшествия.

Также известно, что на момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Среди них пострадавших нет.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы.

Напомним, неделю назад в Экибастузе на остановке общественного транспорта водитель автобуса сбил женщину, после чего продолжил движение. Пострадавшую госпитализировали.

Автобус на месте ДТП в Караганде. Кадр из видео: ДП Карагандинской области

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: