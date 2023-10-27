Автобус сбил женщину на остановке в Экибастузе и уехал
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Вчера в Экибастузе на остановке общественного транспорта водитель автобуса сбил женщину, после чего продолжил движение. Пострадавшую госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
"26 октября водитель, управляя маршрутным автобусом Zhong Tong, на остановке при осуществлении посадки и высадки пассажиров, не обеспечив безопасность дорожного движения, начал движение и допустил наезд на женщину, которая находилась перед автобусом", – сообщили представители МВД.
Отмечается, что после ДТП водитель, оставив место происшествия, продолжил движение. Пострадавшая женщина с травмами была госпитализирована в больницу.
Сейчас транспортное средство водворено на специальную штрафную стоянку, а по факту ДТП полицией в отношении водителя начато расследование по части 2 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Добавим, согласно статье 3 УК РК, тяжкий вред здоровью – это вред здоровью человека, опасный для его жизни, либо иной вред здоровью, повлекший за собой:
- потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа; утрату органом его функций;
- неизгладимое обезображивание лица;
- расстройство здоровья, соединенное со значительной стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть;
- полную утрату профессиональной трудоспособности;
- прерывание беременности;
- психическое, поведенческое расстройство (заболевание), в том числе связанное с употреблением психоактивных веществ.
При этом статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.
Меры наказания распределяются так:
- если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
- если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- если погиб один человек – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
- если погибли двое и более человек – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2042872-avtobus-sbil-zhenschinu-na-ostanovke-v-ekibastuze-i-uehal/