Вылетел в кювет: два человека погибли на трассе в Костанайской области

На участке автодороги Рудный - Качар водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, в результате чего погибли двое пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Костанайской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, авария произошла 18 ноября в 6:00 часов на 21 километре автодороги Рудный-Качар.

"53-летний водитель, управляя автомобилем марки “Мерседес”, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет. В результате происшествия погибли двое пассажиров. Сам водитель и еще трое пассажиров доставлены в больницу с различными травмами", - отмечается в сообщении ДП области в Instagram.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по ч.4 ст. 345 УК РК “Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц” .

Также полицией проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. По результатам экспертиз будет принято окончательное процессуальное решение.

15 ноября мы рассказывали о страшном ДТП, произошедшем на трассе Алматы - Хоргос, на территории области Жетісу. В результате аварии погибли два человека в возрасте 25 и 27 лет.

В тот же день еще двое человек погибли в ДТП на трассе в Уральске, когда столкнулись грузовик и легковой автомобиль. А 14 ноября в Алматы ранним утром скончалась молодая девушка-водитель: ее авто влетело в припаркованный к обочине дороги грузовик Volvo.

Добавим, что согласно ч. 4 ст. 345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.