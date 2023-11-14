Авто ушло по фуру: в страшном ДТП погибла 18-летняя алматинка

В Алматы в результате ДТП с участием Audi и припаркованного к обочине дороги грузовика Volvo скончалась 18-летняя девушка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, авария произошла сегодня, 14 ноября, в 08:50.

"Водитель, гражданка Е. 2005 года рождения, управляя автомашиной марки Audi, следуя по проспекту Рыскулова в восточном направлении, допустила наезд на транспортное средство Volvo, что было припарковано на правой обочине проезжей части", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате ДТП девушка погибла на месте происшествия.

Сейчас этот факт зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 345 УК РК.

Назначены соответствующие экспертизы.

Отметим, что на кадрах с места происшествия видно, как передняя часть легкового авто буквально ушла под кузов грузовика.

ДТП в Алматы. Фото: Zakon.kz

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: