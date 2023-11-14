Авто ушло по фуру: в страшном ДТП погибла 18-летняя алматинка
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В Алматы в результате ДТП с участием Audi и припаркованного к обочине дороги грузовика Volvo скончалась 18-летняя девушка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, авария произошла сегодня, 14 ноября, в 08:50.
"Водитель, гражданка Е. 2005 года рождения, управляя автомашиной марки Audi, следуя по проспекту Рыскулова в восточном направлении, допустила наезд на транспортное средство Volvo, что было припарковано на правой обочине проезжей части", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате ДТП девушка погибла на месте происшествия.
Сейчас этот факт зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 345 УК РК.
Назначены соответствующие экспертизы.
Отметим, что на кадрах с места происшествия видно, как передняя часть легкового авто буквально ушла под кузов грузовика.
Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.
При этом меры наказания распределяются так:
- если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
- если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- если погиб один человек – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
- если погибли двое и более человек – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2045645-avto-ushlo-po-furu-v-strashnom-dtp-pogibla-18-letnyaya-almatinka/