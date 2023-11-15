Легковушка столкнулась лоб в лоб с грузовиком в Уральске: два человека погибли (фото)

Во вторник, 14 ноября, в Уральске случилось страшное ДТП, унесшее жизни двух человек - на трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль, передает издание "Мой город".

Как сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции ЗКО, смертельная авария случилась вчера в 18:30.

На объездном шоссе Уральска, напротив автозаправки, столкнулись Lada Largus и грузовой DAF.

"Водитель Lada 1990 года рождения, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения. Там допустил лобовое столкновение с DAF под управлением водителя 1988 года рождения", — рассказали в ведомстве.

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте аварии.

Фото с места ДТП: mgorod.kz

Полиция начала досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: