Легковушка столкнулась лоб в лоб с грузовиком в Уральске: два человека погибли (фото)
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Во вторник, 14 ноября, в Уральске случилось страшное ДТП, унесшее жизни двух человек - на трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль, передает издание "Мой город".
Как сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции ЗКО, смертельная авария случилась вчера в 18:30.
На объездном шоссе Уральска, напротив автозаправки, столкнулись Lada Largus и грузовой DAF.
"Водитель Lada 1990 года рождения, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения. Там допустил лобовое столкновение с DAF под управлением водителя 1988 года рождения", — рассказали в ведомстве.
Водитель и пассажир легковушки погибли на месте аварии.
Полиция начала досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Проводится судебно-медицинская экспертиза.
Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.
При этом меры наказания распределяются так:
- если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
- если пострадавший получил тяжкий вред здоровью - наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- если погиб один человек - наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
- если погибли двое и более человек - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2045754-legkovushka-stolknulas-lob-v-lob-s-gruzovikom-v-uralske-dva-cheloveka-pogibli-foto/