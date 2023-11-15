Люди погибли в страшном ДТП на трассе Алматы - Хоргос

Страшное ДТП произошло на трассе Алматы - Хоргос на территории области Жетісу. В результате аварии погибли два человека в возрасте 25 и 27 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, авария произошла на 333 км республиканской трассы, проходящей в Панфиловском районе области Жетісу.

"По предварительной версии, 29-летний водитель Toyota Camry допустил выезд на встречную полосу движения, спровоцировав этим столкновение с автомашиной Volkswagen Passat.

На месте происшествия погибли двое мужчин в возрасте 25 и 27 лет. Еще троих пострадавших госпитализировали с различными травмами в ближайшую больницу", - пояснили в МВД.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.

Место происшествия. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Добавим, что согласно ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Напомним, ранее стало известно, что аким одного из сельских округов Кербулакского района области Жетісу стала участницей смертельного ДТП. 39-летняя женщина сбила насмерть 14-летнего школьника в селе Бигаш соседнего Ескельдинского района. По данному факту проводится досудебное расследование.