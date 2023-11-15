Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Люди погибли в страшном ДТП на трассе Алматы - Хоргос

Опубликовано:

ДТП в области Жетісу
Место происшествия. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Страшное ДТП произошло на трассе Алматы - Хоргос на территории области Жетісу. В результате аварии погибли два человека в возрасте 25 и 27 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, авария произошла на 333 км республиканской трассы, проходящей в Панфиловском районе области Жетісу.

"По предварительной версии, 29-летний водитель Toyota Camry допустил выезд на встречную полосу движения, спровоцировав этим столкновение с автомашиной Volkswagen Passat.

На месте происшествия погибли двое мужчин в возрасте 25 и 27 лет. Еще троих пострадавших госпитализировали с различными травмами в ближайшую больницу", - пояснили в МВД.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.

ДТП в области Жетісу
Место происшествия. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Добавим, что согласно ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. 

Напомним, ранее стало известно, что аким одного из сельских округов Кербулакского района области Жетісу стала участницей смертельного ДТП. 39-летняя женщина сбила насмерть 14-летнего школьника в селе Бигаш соседнего Ескельдинского района. По данному факту проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2045835-lyudi-pogibli-v-strashnom-dtp-na-trasse-almaty-horgos/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.