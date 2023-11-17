Столкнулись фура и авто: двое жителей Актобе скончались в ДТП

В результате столкновения легкового автомобиля с фурой на автодороге в Актобе скончались мужчина и женщина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.

Как сообщили в региональной полиции, 17 ноября примерно в 15:15 на автодороге "Южный обход" в Актобе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

"25-летний водитель автомашины "Daewoo Nexia" совершил наезд на прицеп грузовой автомашины "DAF", стоящей на обочине дороги. В результате ДТП пассажиры легковушки - 49-летний мужчина и 47-летняя женщина - скончались на месте происшествия", - отмечается в сообщении ведомства.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование.

15 ноября, мы рассказывали о страшном ДТП, произошедшем на трассе Алматы - Хоргос, на территории области Жетісу. В результате аварии погибли два человека в возрасте 25 и 27 лет.

В тот же день еще двое человек погибли в ДТП на трассе в Уральске, когда столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

А 14 ноября в Алматы ранним утром скончалась молодая девушка-водитель: ее авто влетело в припаркованный к обочине дороги грузовик Volvo.

Добавим, что согласно ч. 4 ст. 345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.