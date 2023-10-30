Toyota перевернулась после столкновения с BMW близ нового моста в Астане (видео)

В Астане недалеко от нового моста по проспекту Тауелсиздик произошла авария с участием нескольких автомобилей – одна из машин перевернулась, есть пострадавший, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места аварии в Астане показали в Instagram-профиле astana_brothers. Судя по видео, участниками ДТП стали несколько машин, одна из которых перевернулась, а другую отбросило на несколько метров.

По словам очевидца, заснявшего эти кадры, авария произошла недалеко от нового моста по проспекту Тауелсиздик в столице.

Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции города сообщили, что по данному факту проводится проверка.

"Столичными полицейскими проводится проверка по факту ДТП на пересечении улицы Керей-Жанибек хандар и проспекта аль-Фараби, где 27-летний водитель BMW при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу транспортному средству и допустил столкновение с автомашиной Тoyota. В результате ДТП пассажир автомашины Тoyota доставлен в больницу", – говорится в сообщении пресс-службы столичного ДП.

На днях полиция Астаны обратилась к водителям столицы с просьбой своевременно поменять шины автомобилей на зимние. А сегодня в алматинском акимате предупредили о гололеде в ночь с 31 октября на 1 ноября. Также владельцев транспортных средств призвали заменить летние шины на зимние.

К слову, синоптики рассказали, что во вторник и среду в столице пройдет снег, а сегодня будет дождь.

Напомним также, что мост по проспекту Тауелсиздик, как рассказали ранее в акимате, должны открыть сегодня, 30 октября. О его строительстве стало известно еще три года назад.