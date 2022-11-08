Еще одно ДТП с участием автобуса произошло в Алматы

ДТП. Фото: Telegram/ZTB Qazaqstan

В Алматы произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта - на проспекте Абая столкнулись автобус и автомобиль, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил начальник управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов, данное ДТП произошло в 15 часов 8 ноября по проспекту Абая.

"Автобус двигался по проспекту в западном направлении, при перестроении налево он совершил столкновение с автомашиной марки BMW, что следовала в попутном направлении. В результате данного ДТП жертв и пострадавших нет, оба транспортных средства получили механические повреждения. Данный факт расследуется сотрудниками управления полиции Алмалинского района", - сообщили в полиции.

Напомним, сегодня произошла авария с участием двух маршрутных автобусов на пресечении улиц Толе би и Абылай хана. В правоохранительных органах рассказали, что столкнулись автобусы 98 и 201 маршрутов. По делу назначены экспертизы.

В полиции сообщали, что пострадали 15 человек и один человек погиб, но позднее количество пострадавших увеличилось - в больницы города были доставлены 17 человек, еще один человек от госпитализации отказался.

Также появилось видео столкновения. На кадрах видно, что автобусы следовали по пересекающимся улицам и выехали на перекресток практически одновременно, после чего произошло столкновение.

Сегодня акимат города обращался к автолюбителям с просьбой своевременно заменить летние шины на зимние, снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров и торможений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1996267-esche-odno-dtp-s-uchastiem-avtobusa-proizoshlo-v-almaty/