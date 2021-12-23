Экс-полицейский сбил насмерть парня в Талгаре: сестра погибшего обратилась к Токаеву (видео)

Марал Женисова. Кадр из видео: instagram.com/maralzhenisova

В деле экс-полицейского, сбившего насмерть 18-летнего парня в Талгаре, появились новые подробности. Родные погибшего недовольны расследованием и попросили президента Касым-Жомарта Токаева взять уголовное дело под личный контроль. Комментарий по этому поводу дали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеообращение сестры погибшего парня Марал Женисовой распространяется в соцсетях. Девушка заявила, что при расследовании не учитываются отдельные обстоятельства ДТП. Она настаивает, что находившийся за рулем машины экс-полицейский был пьян при совершении наезда на ее брата.

Также она отметила, что рядом с ним был еще один человек, который помогал сбежавшему с места аварии водителю избавиться от следов. По ее утверждению, это был учитель, преподающий НВП в одной из школ Талгара.

"Он до сих пор продолжает работать преподавателем НВП. Самое ужасное, пока мой брат истекал кровью, они вместо того, чтобы оказать ему помощь, заметали следы преступления. То есть снимали разбитое лобовое стекло, что подтверждается показаниями очевидцев.

Мы провели самостоятельное расследование и точно знаем, что оба они были в нетрезвом состоянии. По причине чего их не впустили в баню, они продолжили распивать спиртное уже в кафе. Видео имеется. Но как эксперт мог дать заключение, что в крови водителя не обнаружен алкоголь?" - интересуется сестра погибшего.

По ее словам, ходатайство адвоката о назначении нового забора крови было отклонено дознавателем, который также не берет в учет сокрытие преступления со стороны второго фигуранта.

"Просим нашего президента Касым-Жомарта Токаева взять это дело под свой личный контроль. Также требуем наказать виновного по всей строгости и привлечь к ответственности второго фигуранта за уничтожение улик, сокрытие преступления и, наконец, соучастие. Мне стыдно за полицейских", - заявила Марал Женисова.

В департаменте полиции Алматинской области отреагировали на видеообращение. Здесь отметили, что расследование проводится объективно с учетом всех обстоятельств случившегося.

"ДТП произошло в Талгаре по ул.Менделеева 25 октября. Водитель действительно скрылся с места происшествия, но на следующий день явился в управление полиции с повинной. В тот же день в институте судебных экспертиз Алматы провели химико-токсикологическую экспертизу, согласно которой в крови подозреваемого этиловый спирт не обнаружили.

В отношении лица, находившегося во время ДТП рядом с подозреваемым, за укрывательство и недонесение о преступлении также зарегистрированы уголовные дела. По делу продолжаются необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств данного происшествия", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ДП региона дополнили, что подозреваемый на момент совершения ДТП не являлся сотрудником полиции, так как ранее был уволен из органов внутренних дел. Он продолжает находиться под стражей. Досудебное расследование проводится по ст.345 ч.3 и ст.347 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, и оставление места ДТП).

Напомним, 25 октября в Талгаре под колесами Mercedes-Benz погиб 18-летний парень. Водитель скрылся с места происшествия, а затем его задержали. Им оказался 26-летний мужчина, ранее работавший в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948141-eks-politseyskiy-sbil-nasmert-parnya-v-talgare-sestra-pogibshego-obratilas-k-tokaevu-video/