Массовое ДТП произошло на трассе в Карагандинской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/etozhez

Вечером 21 ноября недалеко от Сатпаева произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Авария произошла примерно в 19.00 часов 21 ноября на оживленном участке автодороги Жезказган-Есиль-Петропавловск. По предварительным данным, ее спровоцировал 26-летний водитель Hyundai Creta.

Двигаясь в сторону Сатпаева, он допустил столкновение с Chevrolet Nexia под управлением 32-летнего водителя, который перестраивался с правой крайней полосы на вторую полосу.

От удара Hyundai откинуло на третий автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находился 55-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель и два пассажира Hyundai, водитель Daewoo Nexia. Они доставлены в медицинское учреждение.

"Факт зарегистрирован в полиции и назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Призываем водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения", - отметили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что под Темиртау произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии погибли два человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943272-massovoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-v-karagandinskoy-oblasti-video/