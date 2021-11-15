Два человека погибли в массовом ДТП на трассе под Темиртау (видео)

Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло на трассе Караганда-Нур-Султан. В результате аварии погибли два человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Карагандинской области.

Гололед и обильный снегопад спровоцировали массовое ДТП на трассе Караганда - Нур-Султан. В результате столкновения пяти автомобилей погибли два человека.

Видео с места происшествия появились в социальных сетях.

В полиции сообщили, что авария произошла 14 ноября в 19.20.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 части 4 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Департамент полиции Карагандинской области просит водителей соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении полиции Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане произошла авария с участием сразу семи машин. При аварии пострадали четверо водителей и один пассажир. Их всех доставили в больницу для оказания медпомощи. В каком они состоянии, не уточняется. По факту аварии проводится дознание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942134-dva-cheloveka-pogibli-v-massovom-dtp-na-trasse-pod-temirtau-video/