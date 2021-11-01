Страшное ДТП со смертями произошло на трассе в Актюбинской области

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

30 октября примерно в 19.30 часов на автодороге Актобе-Атырау произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Авария случилась в 5 км от села Ногайты Байганинского района. Полицейские выяснили, что 21-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь в направлении Актобе, на 308 км трассы при совершении обгона допустил столкновение с Volkswagen Passat, который ехал по встречной полосе.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

На месте происшествия от полученных травм скончались водитель Mitsubishi, а также двое пассажиров: один из Lancer, другой из Passat.

45-летний водитель немецкого автомобиля госпитализирован центральную больницу Байганинского района.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

По данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1939933-strashnoe-dtp-so-smertyami-proizoshlo-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti/