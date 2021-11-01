Страшное ДТП со смертями произошло на трассе в Актюбинской области

30 октября примерно в 19.30 часов на автодороге Актобе-Атырау произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.
Авария случилась в 5 км от села Ногайты Байганинского района. Полицейские выяснили, что 21-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь в направлении Актобе, на 308 км трассы при совершении обгона допустил столкновение с Volkswagen Passat, который ехал по встречной полосе.
На месте происшествия от полученных травм скончались водитель Mitsubishi, а также двое пассажиров: один из Lancer, другой из Passat.
45-летний водитель немецкого автомобиля госпитализирован центральную больницу Байганинского района.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1939933-strashnoe-dtp-so-smertyami-proizoshlo-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti/