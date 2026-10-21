О чем договорились Halyk и Министерство ИИ и цифрового развития РК

Halyk и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК намерены развивать совместные проекты в сфере искусственного интеллекта, государственных услуг и цифровых сервисов для граждан и бизнеса. Подробностями поделились представители банка.

Создание Halyk AI Lab, цифровой сервис для аграриев Halyk Фермер, цифровой офис населения нового формата в Алматы и дальнейшая интеграция сервисов Halyk с eGov Business – ключевые инициативы.

Перспективные направления сотрудничества обсудили заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев и председатель правления Halyk Умут Шаяхметова.

Стороны обсудили практические цифровые решения, которые позволят упростить взаимодействие граждан и предпринимателей с государством, сократить количество ручных операций и время получения услуг. А также рассмотрели возможности дальнейшей интеграции банковских сервисов Halyk с государственными цифровыми платформами.

"Задача заключается не просто в том, чтобы переводить существующие процессы в цифровой формат. Необходимо создавать сервисы вокруг реальных потребностей человека и бизнеса - простые, быстрые и доступные в привычных цифровых каналах. Halyk уже обладает масштабной технологической инфраструктурой и многомиллионной аудиторией, поэтому мы видим большой потенциал в объединении компетенций государства и бизнеса. Это позволит быстрее внедрять решения на базе искусственного интеллекта, развивать цифровые государственные услуги и создавать новые сервисы для предпринимателей, аграриев и миллионов казахстанцев", - отметила председатель правления Halyk Умут Шаяхметова.

Halyk AI Lab: от разработки до внедрения ИИ-решений

Одним из перспективных направлений сотрудничества может стать создание Halyk AI Lab на базе Alem.ai. Проект рассматривается как площадка для разработки, тестирования и последующего масштабирования решений на основе искусственного интеллекта.

Предполагается, что Halyk AI Lab объединит технологические команды, стартапы и академическое сообщество. В числе возможных направлений работы — проведение хакатонов, развитие стартап-проектов, реализация образовательных программ совместно с Astana IT University, а также использование обезличенных данных для разработки и тестирования AI-решений.

"Очень важно, что именно на площадке Digital Bridge принимаются решения, которые дают импульс развитию значимых цифровых проектов. Здесь государство и бизнес обсуждают конкретные инициативы и договариваются о совместной работе. Сотрудничество с Halyk открывает возможности для внедрения искусственного интеллекта, развития государственных услуг и создания удобных цифровых сервисов для граждан, предпринимателей и аграриев. Наша общая задача - превратить эти инициативы в практические решения, которые экономят время людей, упрощают ведение бизнеса и делают услуги доступнее", - подчеркнул Жаслан Мадиев заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Такой формат позволит выстроить полный цикл: от появления идеи и подготовки специалистов до тестирования технологии и ее практического внедрения.

Halyk Фермер: единый цифровой сервис для аграриев

Отдельный блок встречи был посвящен проекту Halyk Фермер, который предполагает создание единой цифровой среды для аграрного сектора.

Проект предусматривает формирование общей IT-архитектуры, консолидацию данных и реинжиниринг ключевых государственных услуг в сфере сельского хозяйства. Цель — сделать получение необходимых сервисов для фермеров проще и быстрее, сократив необходимость работы с разрозненными системами и повторного предоставления информации.

В дальнейшем разработанные решения смогут быть доступны через различные государственные и коммерческие цифровые каналы, что позволит расширить охват и сделать сервисы удобнее для сельхозпроизводителей по всей стране.

Halyk и eGov Business: цифровые сервисы для бизнеса

Еще одним направлением сотрудничества станет дальнейшее развитие совместных сервисов Halyk и eGov Business, которые должны охватывать основные этапы жизненного цикла предпринимателя - от регистрации компании до ежедневных финансовых операций и получения финансирования.

Среди рассматриваемых решений - открытие банковского счета одновременно с регистрацией бизнеса, проведение налоговых и социальных платежей без ручного ввода реквизитов, цифровое управление полномочиями, оформление банковских гарантий и получение финансирования.

Интеграция банковских и государственных сервисов позволит сократить количество отдельных процедур и создать для предпринимателей более удобный цифровой маршрут взаимодействия с государством и финансовыми институтами.

8,6 млн пользователей Halyk SuperApp

У Halyk уже сформирована одна из крупнейших цифровых экосистем Казахстана. Ежемесячная аудитория Halyk SuperApp составляет 8,6 млн пользователей.

Сегодня непосредственно в приложении доступны 82 государственные услуги, благодаря чему пользователи могут получать необходимые сервисы в привычном цифровом канале. В 2026 году ежемесячная аудитория раздела государственных услуг Halyk достигла 1,3 млн пользователей.

Накопленный масштаб цифровой инфраструктуры и аудитории позволяет использовать платформу Halyk для быстрого внедрения новых сервисов и расширения доступа населения и бизнеса к государственным услугам.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную проработку инициатив, определить механизмы взаимодействия и сформировать дорожные карты по приоритетным проектам.

*Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.47/230/38/1 от 23 июня 2023 года выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.