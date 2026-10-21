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      Елена Кравченко
      Редактор

      О чем договорились Halyk и Министерство ИИ и цифрового развития РК

      Опубликовано:

      Участники встречи
      Фото: Министерство ИИ и цифрового развития РК

      Halyk и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК намерены развивать совместные проекты в сфере искусственного интеллекта, государственных услуг и цифровых сервисов для граждан и бизнеса. Подробностями поделились представители банка.

      Создание Halyk AI Lab, цифровой сервис для аграриев Halyk Фермер, цифровой офис населения нового формата в Алматы и дальнейшая интеграция сервисов Halyk с eGov Business – ключевые инициативы.

      Перспективные направления сотрудничества обсудили заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев и председатель правления Halyk Умут Шаяхметова.

      Стороны обсудили практические цифровые решения, которые позволят упростить взаимодействие граждан и предпринимателей с государством, сократить количество ручных операций и время получения услуг. А также рассмотрели возможности дальнейшей интеграции банковских сервисов Halyk с государственными цифровыми платформами.

      "Задача заключается не просто в том, чтобы переводить существующие процессы в цифровой формат. Необходимо создавать сервисы вокруг реальных потребностей человека и бизнеса - простые, быстрые и доступные в привычных цифровых каналах. Halyk уже обладает масштабной технологической инфраструктурой и многомиллионной аудиторией, поэтому мы видим большой потенциал в объединении компетенций государства и бизнеса. Это позволит быстрее внедрять решения на базе искусственного интеллекта, развивать цифровые государственные услуги и создавать новые сервисы для предпринимателей, аграриев и миллионов казахстанцев", - отметила председатель правления Halyk Умут Шаяхметова.

      Halyk AI Lab: от разработки до внедрения ИИ-решений

      Одним из перспективных направлений сотрудничества может стать создание Halyk AI Lab на базе Alem.ai. Проект рассматривается как площадка для разработки, тестирования и последующего масштабирования решений на основе искусственного интеллекта.

      Предполагается, что Halyk AI Lab объединит технологические команды, стартапы и академическое сообщество. В числе возможных направлений работы — проведение хакатонов, развитие стартап-проектов, реализация образовательных программ совместно с Astana IT University, а также использование обезличенных данных для разработки и тестирования AI-решений.

      "Очень важно, что именно на площадке Digital Bridge принимаются решения, которые дают импульс развитию значимых цифровых проектов. Здесь государство и бизнес обсуждают конкретные инициативы и договариваются о совместной работе. Сотрудничество с Halyk открывает возможности для внедрения искусственного интеллекта, развития государственных услуг и создания удобных цифровых сервисов для граждан, предпринимателей и аграриев. Наша общая задача - превратить эти инициативы в практические решения, которые экономят время людей, упрощают ведение бизнеса и делают услуги доступнее", - подчеркнул Жаслан Мадиев заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

      Такой формат позволит выстроить полный цикл: от появления идеи и подготовки специалистов до тестирования технологии и ее практического внедрения.

      Halyk Фермер: единый цифровой сервис для аграриев

      Отдельный блок встречи был посвящен проекту Halyk Фермер, который предполагает создание единой цифровой среды для аграрного сектора.

      Проект предусматривает формирование общей IT-архитектуры, консолидацию данных и реинжиниринг ключевых государственных услуг в сфере сельского хозяйства. Цель — сделать получение необходимых сервисов для фермеров проще и быстрее, сократив необходимость работы с разрозненными системами и повторного предоставления информации.

      В дальнейшем разработанные решения смогут быть доступны через различные государственные и коммерческие цифровые каналы, что позволит расширить охват и сделать сервисы удобнее для сельхозпроизводителей по всей стране.

      Halyk и eGov Business: цифровые сервисы для бизнеса

      Еще одним направлением сотрудничества станет дальнейшее развитие совместных сервисов Halyk и eGov Business, которые должны охватывать основные этапы жизненного цикла предпринимателя - от регистрации компании до ежедневных финансовых операций и получения финансирования.

      Среди рассматриваемых решений - открытие банковского счета одновременно с регистрацией бизнеса, проведение налоговых и социальных платежей без ручного ввода реквизитов, цифровое управление полномочиями, оформление банковских гарантий и получение финансирования.

      Интеграция банковских и государственных сервисов позволит сократить количество отдельных процедур и создать для предпринимателей более удобный цифровой маршрут взаимодействия с государством и финансовыми институтами.

      8,6 млн пользователей Halyk SuperApp

      У Halyk уже сформирована одна из крупнейших цифровых экосистем Казахстана. Ежемесячная аудитория Halyk SuperApp составляет 8,6 млн пользователей.

      Сегодня непосредственно в приложении доступны 82 государственные услуги, благодаря чему пользователи могут получать необходимые сервисы в привычном цифровом канале. В 2026 году ежемесячная аудитория раздела государственных услуг Halyk достигла 1,3 млн пользователей.

      Накопленный масштаб цифровой инфраструктуры и аудитории позволяет использовать платформу Halyk для быстрого внедрения новых сервисов и расширения доступа населения и бизнеса к государственным услугам.

      По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную проработку инициатив, определить механизмы взаимодействия и сформировать дорожные карты по приоритетным проектам.

      *Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.47/230/38/1 от 23 июня 2023 года выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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      О чем договорились Halyk и Министерство ИИ и цифрового развития РК

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