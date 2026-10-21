Как выбрать площадку для рекламы и не потерять бюджет: советы эксперта NUR.KZ

Компании инвестируют миллионы тенге в баннеры, ролики и публикации, но высокие охваты не всегда превращаются в интерес к продукту. Почему одни кампании запоминаются, а другие теряются в информационном потоке? Об этом мы поговорили с Натальей Нугмановой, руководителем отдела продаж NUR.KZ.

- Наталья, почему даже дорогая реклама не всегда приносит результат?

- Частая ошибка - начинать с бюджета и площадок, а не с задачи. Компания покупает размещения, получает просмотры и ждет продаж. Но охват сам по себе ничего не гарантирует. Сначала нужно понять, к кому мы обращаемся, что хотим сказать и какое действие ожидаем. Только после этого выбирать форматы. Сильная идея важнее количества рекламных инструментов.

- Что чаще всего мешает рекламному сообщению запомниться?

- Желание рассказать все сразу. В одном материале оказываются история компании, достижения, характеристики, скидки и новые услуги. В результате главная мысль теряется. Я советую выбирать одно ключевое преимущество и объяснять его через пользу для человека. Например, вместо длинного списка функций банковского приложения показать, как оно помогает решить повседневную задачу. Хорошая реклама отвечает на вопрос клиента: "Что я от этого получу?".

- Как выбрать формат и площадку, чтобы не потратить бюджет впустую?

- Отталкиваться от сложности сообщения. Если нужно объяснить новый финансовый продукт, его условия и преимущества, полезнее подробная статья с примерами и комментариями экспертов. Если речь о краткосрочной акции, социальные сети помогут быстро донести предложение. Баннер может привлечь внимание, а развернутый материал - ответить на вопросы. Важно, чтобы форматы дополняли друг друга, а не использовались просто ради присутствия бренда.

- А как к выбору каналов подходят сами рекламодатели?

- Крупные бренды все чаще оценивают коммуникацию с позиции клиента: какую информацию ему нужно получить и где ее удобнее воспринимать. Это особенно важно в финансовой сфере, где доверие строится на ясных объяснениях.

"В Halyk мы очень ценим доверие наших клиентов и стараемся смотреть на каждую коммуникацию с их позиции: что важно человеку, какие вопросы у него возникают и где ему удобнее получить ответ. Это помогает нам выбирать и содержание, и формат подачи информации. Например, когда нужно подробно объяснить условия банковского продукта, поделиться аналитикой или знаниями по финансовой грамотности, мы выбираем развернутые материалы на информационных площадках, в том числе NUR.KZ. Если речь идет об акции с конкретными условиями и сроками, используем социальные сети, чтобы оперативно и понятно рассказать о предложении. Для нас важно, чтобы клиент мог легко разобраться в условиях, оценить пользу предложения для себя и принять осознанное решение. Именно поэтому в основе наших коммуникаций - внимание к потребностям клиента, понятный язык и практическая польза", - отметила Мира Халина, начальник управления PR Halyk.

- Наталья, что помогает рекламе выйти за пределы обычных просмотров?

- Повод поделиться. Люди пересылают друзьям то, что оказалось полезным, неожиданным или эмоционально близким. Пример - Spotify Wrapped: пользователи сами публикуют свои музыкальные итоги. Но не обязательно запускать международный проект. Иногда достаточно понятной инструкции, исследования или истории, в которой аудитория узнает себя. При этом важно не обещать больше, чем продукт действительно дает: внимание можно купить, а доверие - нет.

- По каким показателям тогда оценивать успех кампании?

- По тем, которые соответствуют цели. Для знакомства с брендом важны охват и узнаваемость, для привлечения аудитории на сайт - переходы и действия пользователей, для продаж - заявки и покупки. Не стоит требовать мгновенной продажи от каждого информационного материала: иногда человек знакомится с продуктом сегодня, а решение принимает позже. Мой главный совет - заранее определить результат и строить вокруг него всю кампанию, а не подводить цели под красивые цифры в отчете.

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