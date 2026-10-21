25 тонн сена горели на территории частного дома в Акмолинской области (фото)

Пожар произошел на территории частного дома в одном из сел Акмолинской области - загорелись 25 тонн сена, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По информации ведомства, в селе Жана-Кийма Жаксынского района произошло возгорание 25 тонн сена на территории частного жилого дома.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения ДЧС Акмолинской области, местные исполнительные органы, "Ауыл құтқарушылары" села Запорожье, и добровольное пожарное формирование ТОО "Жана-Жол".

Возгорание было полностью ликвидировано. Распространение огня не допущено. Пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

"Для предупреждения подобных случаев рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности при хранении сена и не допускать обращения с открытым огнем вблизи скирды. В случае пожара звоните по номерам 101 или 112", - напомнили о мерах безопасности в ДЧС.

Ранее мы писали о похожем инциденте: трактор с тоннами сена горел в Западно-Казахстанской области - возгорание произошло вдоль автомобильной дороги.

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