"Обычно все наоборот": погоня кабана за волками попала на видео в Казахстане

В национальном природном парке "Буйратау" фотоловушка запечатлела забавный момент из жизни волков и кабана, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

В Telegram-канале ведомства опубликовали видеозапись, в центре которой оказались волки и кабан. Правда, события развернулись совсем не так, как ожидалось.

"Обычно кажется, что убегать должны от хищника. А здесь все наоборот: кабан погнался за волками, и те поспешили скрыться", - рассказали в комитете.

В ведомстве отметили, что природа иногда удивляет: один неожиданный момент сразу показывает, кто здесь самый смелый.

Мы дарим улыбку каждый день — подписывайся и улыбайся вместе с нами Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.