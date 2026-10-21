"Обычно все наоборот": погоня кабана за волками попала на видео в Казахстане
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В национальном природном парке "Буйратау" фотоловушка запечатлела забавный момент из жизни волков и кабана, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.
В Telegram-канале ведомства опубликовали видеозапись, в центре которой оказались волки и кабан. Правда, события развернулись совсем не так, как ожидалось.
"Обычно кажется, что убегать должны от хищника. А здесь все наоборот: кабан погнался за волками, и те поспешили скрыться", - рассказали в комитете.
В ведомстве отметили, что природа иногда удивляет: один неожиданный момент сразу показывает, кто здесь самый смелый.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2445588-obychno-vse-naoborot-pogonya-kabana-za-volkami-popala-na-video-v-kazahstane/
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