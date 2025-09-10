Утечка бензина АИ-95 произошла на АЗС в Алматы (видео)
В Алматы на одной из станций АЗС произошла утечка бензина АИ-95. Как рассказали в пресс-службе МЧС, ее удалось быстро локализовать, передает NUR.KZ.
Как рассказали в МЧС, в Алматы на территории АЗС по улице Сагадата Нурмагамбетова произошла утечка бензина АИ-95.
"Опасность была реальной - достаточно одной искры, чтобы произошла трагедия. Благодаря оперативной работе подразделений ДЧС города Алматы, утечку удалось быстро локализовать. Ситуация взята под контроль, предотвращено возможное возгорание и защищены жизни людей, а также окружающая среда", - сообщили в МЧС.
В июле этого года в Сети появилось видео, снятое в Талдыкоргане очевидцами. Утверждалось, что произошла утечка газа. Ролик прокомментировали в ДЧС области Жетісу.
Ранее в Актау поступила информация о запахе газа на автозаправочной станции, расположенной в микрорайоне Шыгыс-1. На месте происшествия спасатели обнаружили утечку газа из цистерны объемом 15 тонн. С соблюдением мер безопасности был закрыт вентиль, после чего утечку устранили. Никто не пострадал.
А в Шымкенте при земляных работах экскаватор повредил газопровод высокого давления. В результате от газоснабжения было отключено более 4 тыс. квартир, 60 частных домов, а также одно промышленное предприятие. Аварийная бригада оперативно прибыла на место и локализовала утечку газа.
