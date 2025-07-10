Утечка газа произошла в Талдыкоргане (видео)

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Утечка газа произошла в Талдыкоргане (видео)

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Утечка газа в Талдыкоргане
      Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/krisp.tdk

      В Сети появилось видео, снятое в Талдыкоргане очевидцами. Утверждается, что произошла утечка газа. Ролик прокомментировали в ДЧС области Жетісу, передает NUR.KZ.

      "Утечка газа рядом с 5 микрорайоном. Позвонили в 104. Запах стоит ужасный", - сообщили горожане.

      В ДЧС области Жетісу корреспонденту NUR.KZ рассказали, что 10 июля в Службу чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о запахе газа.

      Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что из распределительной линии подземного газопровода высокого давления происходит утечка газа без горения.

      "В результате инцидента возгорания не произошло. Утечка газа была своевременно устранена. В настоящее время опасность ликвидирована.

      На месте происшествия работает аварийная газовая служба. Ситуация находится под полным контролем специалистов", - пояснили в пресс-службе ведомства.

      Ранее в Актау поступила информация о запахе газа на автозаправочной станции, расположенной в микрорайоне Шыгыс-1. На месте происшествия спасатели обнаружили утечку газа из цистерны объемом 15 тонн. С соблюдением мер безопасности был закрыт вентиль, после чего утечку устранили. Никто не пострадал.

      А в Шымкенте при земляных работах экскаватор повредил газопровод высокого давления. В результате от газоснабжения было отключено более 4 тыс. квартир, 60 частных домов, а также одно промышленное предприятие. Аварийная бригада оперативно прибыла на место и локализовала утечку газа.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.