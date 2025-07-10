Утечка газа произошла в Талдыкоргане (видео)

В Сети появилось видео, снятое в Талдыкоргане очевидцами. Утверждается, что произошла утечка газа. Ролик прокомментировали в ДЧС области Жетісу, передает NUR.KZ.

"Утечка газа рядом с 5 микрорайоном. Позвонили в 104. Запах стоит ужасный", - сообщили горожане.

В ДЧС области Жетісу корреспонденту NUR.KZ рассказали, что 10 июля в Службу чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о запахе газа.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что из распределительной линии подземного газопровода высокого давления происходит утечка газа без горения.

"В результате инцидента возгорания не произошло. Утечка газа была своевременно устранена. В настоящее время опасность ликвидирована.

На месте происшествия работает аварийная газовая служба. Ситуация находится под полным контролем специалистов", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Актау поступила информация о запахе газа на автозаправочной станции, расположенной в микрорайоне Шыгыс-1. На месте происшествия спасатели обнаружили утечку газа из цистерны объемом 15 тонн. С соблюдением мер безопасности был закрыт вентиль, после чего утечку устранили. Никто не пострадал.

А в Шымкенте при земляных работах экскаватор повредил газопровод высокого давления. В результате от газоснабжения было отключено более 4 тыс. квартир, 60 частных домов, а также одно промышленное предприятие. Аварийная бригада оперативно прибыла на место и локализовала утечку газа.

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