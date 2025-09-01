Водителя квадроцикла, унесенного течением реки, второй день ищут спасатели в ВКО

В Восточно-Казахстанской области ДЧС ведется поиск мужчины, которого при попытке переправы на квадроцикле через речку Кедровка унесло течением, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале HALYQSTAN, 31 августа двое мужчин на квадроцикле переезжали реку Кедровку. Но из-за проливных дождей уровень воды в ней поднялся, и, видимо, это привело к трагическим последствиям.

Известно, что пассажиру удалось спастись, а водителя вместе с квадроциклом унесло течением. О происшедшем сообщили спасателям, начавшим поиск.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ДЧС Восточно-Казахстанской области. Нам подтвердили факт поисков, которые все еще продолжаются.

"В городе Риддер, на реке Кедровка и реке Ульба силами спасателей проводятся поиски мужчины 1961 года рождения, который пытался переехать вброд речку Кедровка на квадроцикле, и его унесло течением.

Задействована высокопроходимая техника, дроны, плавсредства. Поиски усложнены сильным течением рек, труднопроходимой местностью", - рассказали в ДЧС.

Напомним, в июне трагедия произошла в Алматинской области. На реке Талгарка женщина бросилась в воду за сыном, но оба утонули. Спасатели сначала обнаружили тело женщины, а через пару дней нашли тело ребенка.

Позже в июле в Усть-Каменогорске женщину с ребенком начало уносить течением реки Ульба. Полицейские бросились в воду и удерживали их на плаву до прибытия спасателей на лодке.

А сегодня спасатели нашли женщину, которую 30 августа во время катания на SUP-доске порывами ветра унесло далеко от берега Капшагайского водохранилища.

