    Спустя 2 дня нашли женщину, которую унесло на сапе далеко от берега Капшагая

    Опубликовано:

    Спасенная женщина и сотрудники МЧС
    Спасенная женщина и сотрудники МЧС. Фото: t.me/qr_tjm

    Спасатели нашли женщину, которую 30 августа во время катания на SUP-доске порывами ветра унесло далеко от берега Капшагайского водохранилища, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

    Как сообщает МЧС РК, сегодня сотрудники МЧС на Капшагайском водохранилище Алматинской области спасли женщину 1966 г.р., которую 30 августа 2025 года во время катания на SUP-доске порывами ветра унесло далеко от берега.

    Спасатели нашли ее в 40 километрах от места происшествия. Женщина находилась в сознании, ее доставили на берег и оказали необходимую медицинскую помощь.

    К поисково-спасательным работам были привлечены 106 человек, 29 единиц техники и 5 плавательных средств МЧС, а также волонтерские организации и местные жители. Поиски осложнялись порывистым ветром.

    МЧС напоминает:

    • Не оставляйте детей без присмотра у воды;
    • Используйте спасательные жилеты при катании на лодках, катамаранах и SUP-бордах;
    • Следите за погодными условиями и силой ветра;
    • Безопасность на воде - в ваших руках!

    Напомним, ранее в конце июля сотрудники МЧС спасли пятерых отдыхающих на сапбордах - их унесло ветром в открытое море в Актау.

    На Капшагайском водохранилище спасатели достали из воды и доставили на берег девушку, упавшую в воду при катании на водном аттракционе.

    Ранее на Бухтарминском водохранилище в районе поселка Новая Бухтарма людей, катающихся на двух SUP-бордах, унесло течением - им понадобилась помощь спасателей.

