"Трое детей остались": о погибшей при крушении самолета под Астаной рассказали ее близкие (видео)

При крушении легкомоторного самолета под Астаной погибла волонтер Диана Ахметова. У женщина осталось трое детей, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, в тот трагический день Диана Ахметова находилась на пассажирском кресле самолета. Буквально накануне она отметила свой 43-й день рождения. Знакомые и друзья говорят, что Диана любила животных, активно занималась волонтерской деятельностью, а на злополучный полёт она решилась, чтобы осуществить свою давнюю мечту.

"Как и у всех людей, есть какие-то мечты, и вот она, наверное, хотела осуществить одну из немаленьких мечт, и она оказалась такой, как сказать, точкой жирной в ее жизни. Полгода тому назад она стала вдовой, а теперь ее дети и вовсе остались сиротами. У неё трое прекрасных детей, и двое несовершеннолетних", - рассказала волонтёр "Клуба добряков" Меруерт Кабдрашева.

Это уже не первая подобная трагедия в окрестностях Астаны. В конце июня под столицей разбился другой сверхлёгкий самолёт, тогда тоже погибли два человека.

Авиационный эксперт Абул Кекилбаев летал на этих самых воздушных судах, да и с погибшими пилотами был знаком. По его словам, оба были опытными лётчиками. Кадры падения второго самолёта он прокомментировал, но призвал дождаться итогов официального расследования.

"Пилоты, они не камикадзе, то есть они примерно понимают возможности техники, примерно ориентируются и по погодным условиям. Такие случаи, они не бывают только лишь по одной причине, поэтому необходимо дождаться итогов расследования.

Я обоих пилотов и Ивана знал лично. Достаточно квалифицированные специалисты, Арман – один из энтузиастов, который пытался развивать малую авиацию. И в первом, и во втором случае отцы-пилоты погибли на глазах у своих детей", - рассказал авиационный эксперт Абул Кекилбаев.

Напомним, в воскресенье, 17 августа, в Минтранспорта сообщили, что в Акмолинской области произошло авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229 при выполнении полета по линии авиации общего назначения.

Для расследования создана комиссия, сотрудники Минтраспорта выехали на место катастрофы.

Позже в Департаменте полиции на транспорте подтвердили информацию о гибели двух человек - пилота и пассажира.

Полиция начала досудебное расследование по части 3 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Сообщалось также, что в Астане, Алматы и Караганде пройдут внеплановые проверки воздушных судов после двух ЧП с падением частных самолетов. Пока же полеты воздушных судов эксплуатантов, потерпевших авиационные происшествия, временно приостановили.

А вчера в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено падение самолета под Астаной.

