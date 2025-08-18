30 человек вышли из ресторана на улицу из-за пожара в Астане
В Астане в одном из ресторанов начался пожар - загорелись жировые отложения в кухонной вытяжке. Пожарные ликвидировали возгорание, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Астане в одном из ресторанов, расположенных по ул. Конаева в районе Есиль, произошло возгорание жировых отложений в вытяжной системе кухонного помещения.
Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание на развивающейся стадии. До прибытия пожарных подразделении с ресторана самостоятельно вышли на улицу около 30 человек посетителей и персонала. Пострадавших нет, причина устанавливается.
Напомним, на прошлой неделе пожар произошел в Алматы - возгорание случилось в жилом доме в Жетысуском районе. Спасатели провели эвакуацию.
В Шымкенте ночью тушили пожар в здании акимата Абайского района - там горела крыша. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина возгорания выясняется.
В Кызылорде произошел пожар в строительном магазине. С огнем боролись свыше 60 человек, площадь возгорания составила 1500 кв. м. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.
Пожар произошел и на рынке "Ұшқоныр" в Алматы. Горела столовая с переходом огня на два 20-тонных контейнера. При тушении использовались дроны, с помощью которых определили очаги распространения огня и места повышенной температуры.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
