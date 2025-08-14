Пожар в многоквартирном жилом доме произошел в Алматы (видео)
Пожар произошел в Алматы - возгорание случилось в жилом доме в Жетысуском районе. Спасатели провели эвакуацию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Сотрудники противопожарной службы прибыли тушить загорание кровли четырехэтажного жилого дома в Жетысуском районе по улице Акпаева.
Как уточнили в ведомстве происходило открытое горение кровли жилого дома
Силами ДЧС проведена эвакуация людей.
"Обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение поданы несколько водяных стволов, в том числе лафетные стволы через пожарную автолестницу", - заявили в МЧС.
Также на месте создан штаб.
Тушение осложнено сильным задымлением и высокой температурой.
Силами МЧС спасены 2 человека. Самостоятельно вышли на улицу около 70 жителей.
Пострадавших нет.
"Созданы два боевых участка, поданы лафетные стволы с использованием пожарной автолестницы. Площадь возгорания уточняется", - добавили в ДЧС города.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
