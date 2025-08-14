Пожар в многоквартирном жилом доме произошел в Алматы (видео)

Пожар произошел в Алматы - возгорание случилось в жилом доме в Жетысуском районе. Спасатели провели эвакуацию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сотрудники противопожарной службы прибыли тушить загорание кровли четырехэтажного жилого дома в Жетысуском районе по улице Акпаева.

Как уточнили в ведомстве происходило открытое горение кровли жилого дома

Силами ДЧС проведена эвакуация людей.

"Обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение поданы несколько водяных стволов, в том числе лафетные стволы через пожарную автолестницу", - заявили в МЧС.

Также на месте создан штаб.

Тушение осложнено сильным задымлением и высокой температурой.

Силами МЧС спасены 2 человека. Самостоятельно вышли на улицу около 70 жителей.

Пострадавших нет.

"Созданы два боевых участка, поданы лафетные стволы с использованием пожарной автолестницы. Площадь возгорания уточняется", - добавили в ДЧС города.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.