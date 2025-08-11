Больше 50 человек тушили пожар на барахолке в Алматы (видео)

Пожар произошел сегодня утром на алматинской барахолке - с огнем боролись с помощью дронов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Как уточнили в ведомстве, сегодня, 11 августа, в 7:34 на пульт "112" поступило сообщение о пожаре на рынке "Ұшқоныр".

Силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу вызова.

Было установлено, что горела столовая с переходом огня на два 20-тонных контейнера. Общая площадь пожара составила 70 кв.м.

Пожар был полностью ликвидирован в 8:03.

В ДЧС отметили, что при тушении пожара использовались дроны, с помощью которых специалисты противопожарной службы определили очаги распространения и места повышенной температуры.

"Благодаря принятым мерам удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и спасти имущество предпринимателей. Также эвакуированы два газовых баллона по 25 литров, организовано их охлаждение", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В тушении были задействованы 51 человек личного состава и 13 единиц техники ДЧС Алматы.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.