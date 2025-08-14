Акимат горел в Шымкенте (видео)

В Шымкенте сегодня ночью тушили пожар в здании акимата Абайского района - там горела крыша. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина возгорания выясняется, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 14 августа в 03:19 по номеру "112" поступило сообщение о пожаре в административном здании, расположенном по проспекту Тауке хана, 3.

Происходило горение крыши здания. Общая площадь пожара составила 1200 кв. м. Пожар локализовали в 04:58 и полностью потушили в 05:27.

Пострадавших и погибших не было. Причина пожара выясняется.

В тушении были задействованы: 21 единица техники и 88 сотрудников ДЧС Шымкента, 1 единица техники и 3 специалиста из Центра медицины катастроф, 2 единицы техники и 2 сотрудника из местного исполнительного органа.

Ранее в Алматы в районе рынка "Алтын Орда" на оживленной дороге загорелся легковой автомобиль Mercedes-Benz. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь за четыре минуты.

В Кызылорде произошел пожар в строительном магазине. С огнем боролись свыше 60 человек, площадь возгорания составила 1500 кв. м. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.

Пожар произошел и на рынке "Ұшқоныр" в Алматы. Горела столовая с переходом огня на два 20-тонных контейнера. При тушении использовались дроны, с помощью которых определили очаги распространения огня и места повышенной температуры.

