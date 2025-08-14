Акимат горел в Шымкенте (видео)
Опубликовано:
В Шымкенте сегодня ночью тушили пожар в здании акимата Абайского района - там горела крыша. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина возгорания выясняется, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 14 августа в 03:19 по номеру "112" поступило сообщение о пожаре в административном здании, расположенном по проспекту Тауке хана, 3.
Происходило горение крыши здания. Общая площадь пожара составила 1200 кв. м. Пожар локализовали в 04:58 и полностью потушили в 05:27.
Пострадавших и погибших не было. Причина пожара выясняется.
В тушении были задействованы: 21 единица техники и 88 сотрудников ДЧС Шымкента, 1 единица техники и 3 специалиста из Центра медицины катастроф, 2 единицы техники и 2 сотрудника из местного исполнительного органа.
Ранее в Алматы в районе рынка "Алтын Орда" на оживленной дороге загорелся легковой автомобиль Mercedes-Benz. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь за четыре минуты.
В Кызылорде произошел пожар в строительном магазине. С огнем боролись свыше 60 человек, площадь возгорания составила 1500 кв. м. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.
Пожар произошел и на рынке "Ұшқоныр" в Алматы. Горела столовая с переходом огня на два 20-тонных контейнера. При тушении использовались дроны, с помощью которых определили очаги распространения огня и места повышенной температуры.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2275119-akimat-gorel-v-shymkente-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах