Больше 60 человек тушили крупный пожар в Кызылорде (фото, видео)
В Кызылорде произошел пожар в строительном магазине - с огнем боролись свыше 60 человек, площадь возгорания составила 1500 кв.м., передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Пожар произошел в магазине на улице Айтеке би - происходило открытое горение. Пожар имел развившуюся форму, отметили специалисты.
На месте происшествия был создан штаб пожаротушения и обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение были поданы несколько водяных стволов.
"Тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой и большой пожарной нагрузкой. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. Из огня извлечен 1 газовый баллон", - сообщили в МЧС.
В ликвидации были задействованы около 63 человек личного состава и более 23 единиц техники МЧС.
Пострадавших нет.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
