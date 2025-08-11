Больше 60 человек тушили крупный пожар в Кызылорде (фото, видео)

В Кызылорде произошел пожар в строительном магазине - с огнем боролись свыше 60 человек, площадь возгорания составила 1500 кв.м., передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Пожар произошел в магазине на улице Айтеке би - происходило открытое горение. Пожар имел развившуюся форму, отметили специалисты.

На месте происшествия был создан штаб пожаротушения и обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение были поданы несколько водяных стволов.

"Тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой и большой пожарной нагрузкой. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. Из огня извлечен 1 газовый баллон", - сообщили в МЧС.

В ликвидации были задействованы около 63 человек личного состава и более 23 единиц техники МЧС.

Пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

