34-летняя казахстанка пропала в Талгаре: волонтеры рассказали подробности

Представители волонтерского движения Lider.kz рассказали об исчезновении 34-летней жительницы Талгара, которая не давала о себе знать с 18 июля, передает NUR.KZ.

Волонтеры разместили в соцсетях информацию об Ирине Кардашовой, которая родилась 4 ноября 1990 года. Из обстоятельств исчезновения известно только то, что 18 июля она ушла из дома по улице Менделеева в городе Талгар.

Также названы ее приметы: среднее телосложение, длинные волосы, веснушки на лице, рост - 170-175 сантиметров. В день исчезнования на ней были надеты платье и шлепки.

В начале этого месяца в Алматинской области нашлись две несовершеннолетние воспитанницы детского дома, которых полиция разыскивала две недели.

А в Шымкенте 21 июля вышла из дома и пропала 26-летняя Дияна Онгарбаева. Ее искали волонтеры. К сожалению, стало известно, что девушка погибла.

Также в горах Алматы потерялся 20-летний парень, его поисками занимались сотрудники ДЧС и волонтеры. Позже стало известно о его гибели.

