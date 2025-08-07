Полицейским пришлось тушить "шестерку" рядом с больницей в Костанайской области

В Костанайской области полицейские предотвратили возгорание автомобиля, который загорелся рядом со зданием районной больницы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в Telegram-канале Департамента полиции Костанайской области, на парковке возле районной больницы произошло возгорание автомобиля ВАЗ 2106.

"Сотрудники полиции эвакуировали находившихся поблизости людей. Затем приступили к тушению пламени, используя огнетушитель", - рассказали в ДП.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, а хозяин авто поблагодарил стражей порядка.

Ранее в МЧС рассказали, что делать, если загорелся автомобиль:

Не паникуйте;

Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;

Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);

Позвоните по номеру “112”;

Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;

При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;

Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

Несколько дней назад в Бостандыкском районе Алматы произошло возгорание автомобилей, которые находились на территории ЖК "Аэлита".

Кроме того, недавно в Сети появились сообщения о взрыве, который якобы произошел на участке улиц Толе би и Айтиева в Алматы. В ДЧС объяснили, что речь идет о загоревшемся грузовом автомобиле.

До этого в Актобе произошло ЧП - автомобиль загорелся прямо на автозаправочной станции, пострадал оператор АЗС.

А в Астане в районе Байконыр по улице Брусиловского вблизи жилого дома произошло загорание легкового автомобиля. Спасатели оперативно ликвидировали горение.

