Автомобиль сгорел на парковке близ жилого дома в Астане

В Астане в районе Байконыр по ул. Брусиловского вблизи жилого дома произошло загорание легкового автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается.

МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности!

Добавим, также сегодня взрыв газа удалось предотвратить в Актобе сотрудникам противопожарной службы - из пожара вынесли кислородные и газовый баллоны.

В Астане сегодня ночью случился пожар в одном из трехэтажных зданий рынка в районе Байконыр по шоссе Алаш. Пожар тушили несколько часов, обошлось без пострадавших.

До этого в начале недели в одном из торгово-развлекательных центров столицы случился пожар. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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