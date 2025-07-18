Автомобиль сгорел на парковке близ жилого дома в Астане
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В Астане в районе Байконыр по ул. Брусиловского вблизи жилого дома произошло загорание легкового автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается.
МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности!
Добавим, также сегодня взрыв газа удалось предотвратить в Актобе сотрудникам противопожарной службы - из пожара вынесли кислородные и газовый баллоны.
В Астане сегодня ночью случился пожар в одном из трехэтажных зданий рынка в районе Байконыр по шоссе Алаш. Пожар тушили несколько часов, обошлось без пострадавших.
До этого в начале недели в одном из торгово-развлекательных центров столицы случился пожар. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2266536-priparkovannyy-avtomobil-sgorel-v-astane-video/
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