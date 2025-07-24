Грузовой автомобиль загорелся в Алматы: жители соседних зданий сообщили о взрыве (видео)
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В Сети появились сообщения о взрыве, который якобы произошел на участке улиц Толе би и Айтиева в Алматы. В ДЧС объяснили, что речь идет о загоревшемся автомобиле, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале Almaty Today появились сообщения о пожаре в Алмалинском районе города. В группе было опубликовано видео, которое сняла одна из свидетельниц пожара.
"Что-то взорвалось, ударная волна была на 9-ом этаже, нас чуть-чуть пошатнуло. Был огромный, сильный взрыв. Толе би - Айтиева, кошмар", - слышно голос за кадром.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что загорелась грузовая автомашина марки Hyundai. Отмечается, что на место ЧП огнеборцам удалось прибыть быстро, несмотря на пробки.
Пожар уже ликвидирован, на это у спасателей ушло 6 минут.
"Пострадавших нет. Причина устанавливается", - сообщили в ДЧС.
Ранее в МЧС рассказали, что делать, если загорелся автомобиль:
- Не паникуйте;
- Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
- Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
- Позвоните по номеру “112”;
- Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
- При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
- Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.
Напомним, несколько дней назад в Актобе произошло ЧП - автомобиль загорелся прямо на автозаправочной станции, пострадал оператор АЗС.
До этого в Астане в районе Байконыр по улице Брусиловского вблизи жилого дома произошло загорание легкового автомобиля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2268525-gruzovoy-avtomobil-zagorelsya-v-almaty-zhiteli-sosednih-zdaniy-soobshchili-o-vzryve-video/
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