Грузовой автомобиль загорелся в Алматы: жители соседних зданий сообщили о взрыве (видео)

В Сети появились сообщения о взрыве, который якобы произошел на участке улиц Толе би и Айтиева в Алматы. В ДЧС объяснили, что речь идет о загоревшемся автомобиле, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Almaty Today появились сообщения о пожаре в Алмалинском районе города. В группе было опубликовано видео, которое сняла одна из свидетельниц пожара.

"Что-то взорвалось, ударная волна была на 9-ом этаже, нас чуть-чуть пошатнуло. Был огромный, сильный взрыв. Толе би - Айтиева, кошмар", - слышно голос за кадром.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что загорелась грузовая автомашина марки Hyundai. Отмечается, что на место ЧП огнеборцам удалось прибыть быстро, несмотря на пробки.

Пожар уже ликвидирован, на это у спасателей ушло 6 минут.

"Пострадавших нет. Причина устанавливается", - сообщили в ДЧС.

Ранее в МЧС рассказали, что делать, если загорелся автомобиль:

Не паникуйте;

Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;

Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);

Позвоните по номеру “112”;

Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;

При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;

Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

Напомним, несколько дней назад в Актобе произошло ЧП - автомобиль загорелся прямо на автозаправочной станции, пострадал оператор АЗС.

До этого в Астане в районе Байконыр по улице Брусиловского вблизи жилого дома произошло загорание легкового автомобиля.

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