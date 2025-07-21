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    Происшествия

      Машина загорелась на АЗС в Актобе: есть пострадавший (видео)

      Опубликовано:

      Пожар на АЗС
      Пожар на АЗС. Кадр из видео: instagram.com/gazeta_diapazon

      В воскресенье, 20 июля, в Актобе произошло ЧП - автомобиль загорелся прямо на автозаправочной станции, пострадал оператор АЗС, передает "Диапазон".

      Как пишет издание, кадры с места ЧП появились в соцсетях.

      В Департаменте по ЧС Актюбинской области сообщили, что во время заправки бытового газового баллона объемом 25 литров загорелось легковое авто. На место незамедлительно были вызваны пожарные.

      Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание., не допустив распространение огня на резервуары и инфраструктуру, отмечается в материале.

      В результате ЧП пострадал один человек - оператор АГЗС. Он получил ожоги шеи и рук и был госпитализирован.

      В Управлении здравоохранения журналистам сообщили, что мужчина находится в травматологическом отделении многопрофильной областной больницы. Состояние его стабильное, он в сознании, получает лечение.

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