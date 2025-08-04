Автомобили загорелись на территории одного из ЖК в Алматы

В Бостандыкском районе Алматы произошло возгорание автомобилей, которые находились на территории ЖК "Аэлита", передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

В Instagram-аккаунте Департамента по ЧС Алматы разместили информацию о возгорании автомобилей, которое произошло 3 августа в 22:51.

"По прибытии пожарных с СПЧ-1 установлено горение открытым пламенем двух автомобилей марки Mercedes-Benz и Toyota Camry на площади 3 кв. м. Незамедлительно введены стволы с пенообразовательным составом. Принятыми мерами ликвидировано в 23:03", - сообщили в ДЧС города.

Сообщается, что в ликвидации пожара было задействовано 12 человек и 2 техники СПЧ-1. Принятыми оперативными мерами переход огня с моторного отсека в салоны обеих машин не допустили.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее в МЧС рассказали, что делать, если загорелся автомобиль:

Не паникуйте;

Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;

Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);

Позвоните по номеру “112”;

Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;

При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;

Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

Напомним, недавно в Сети появились сообщения о взрыве, который якобы произошел на участке улиц Толе би и Айтиева в Алматы. В ДЧС объяснили, что речь идет о загоревшемся грузовом автомобиле.

До этого в Актобе произошло ЧП - автомобиль загорелся прямо на автозаправочной станции, пострадал оператор АЗС.

А в Астане в районе Байконыр по улице Брусиловского вблизи жилого дома произошло загорание легкового автомобиля. Спасатели оперативно ликвидировали горение.

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