Поезд задавил казахстанца на железнодорожном перегоне Карабулак-Тентек

На железнодорожном перегоне Карабулак-Тентек машинист поезда совершил наезд на человека. В АО "НК "КТЖ" заявили, что наезд предотвратить было невозможно", передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе КТЖ, из-за внезапного выхода постороннего человека на железнодорожный путь машинист применил экстренное торможение.

"В 19:52 на перегоне Карабулак-Тентек машинист применил экстренное торможение из-за внезапного выхода постороннего человека на железнодорожный путь. Из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось.

КТЖ призывает граждан быть предельно внимательными и соблюдать правила нахождения вблизи железнодорожных путей. Напоминаем, что переход путей в неустановленных местах может привести к трагическим последствиям", - сказано в официальном сообщении.

В июне текущего года мы писали, что пассажирский поезд из-за малого расстояния не успел затормозить и сбил двух человек, вышедших на пути в Алматинской области. Они погибли.

Также в июне на станции Большая Михайловка в Карагандинской области грузовой поезд сбил двухлетнего ребенка на железнодорожных путях. Пострадавшего с травмами доставили в городскую детскую больницу Караганды.

Ребенка поместили в реанимацию, его состояние оценивали как крайне тяжелое. В тот страшный день, по словам очевидцев, малыш переходил железную дорогу, чтобы попасть в магазин.

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