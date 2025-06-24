Пассажирский поезд насмерть сбил двух человек в Алматинской области

Пассажирский поезд из-за малого расстояния не успел затормозить и сбил двух человек, вышедших на пути в Алматинской области. Они погибли, передает NUR.KZ.

Как сообщил официальный Telegram-канал АО "НК "КТЖ", инцидент произошел около 19:10 23 июня на участке Отар - Алматы-1, на перегоне Аксенгер - Бурундай.

"Машинист поезда применил экстренное торможение из-за внезапного выхода двух человек на железнодорожные пути. На подаваемые сигналы локомотива они не реагировали. Из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось",- рассказали в компании.

О случившемся сообщили в линейный отдел полиции на станции Алматы-1. На месте происшествия работают компетентные службы.

По информации пресс-службы ДП на транспорте, в Алматинской области пассажирский поезд совершил наезд на двух человек, переходивших ж/д пути в неустановленном месте. В результате полученных телесных повреждений оба погибли.

По данному факту линейным управлением полиции на станции Алматы-1 возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.344 УК РК. Проводится расследование.

Отметим, что по ч.3 ст.344 УК РК нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

1 июня этого года на станции Большая Михайловка в Карагандинской области грузовой поезд сбил двухлетнего ребенка на железнодорожных путях. Пострадавшего с травмами доставили в городскую детскую больницу Караганды.

Ребенка поместили в реанимацию, его состояние оценивали как крайне тяжелое. В тот страшный день, по словам очевидцев, малыш переходил железную дорогу, чтобы попасть в магазин.