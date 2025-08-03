"Уехала со знакомым и не выходила на связь": жительница Астаны заявила о пропаже сестры

В МВД рассказали подробности поисков девушки, которую накануне нашли в болотистой местности. Выяснилось, что она уехала на отдых со знакомым, с которым произошел конфликт, передает NUR.KZ.

По данным медиапортала Polisia.kz, полицейские совместно со спасателями обнаружили 33-летнюю женщину, застрявшую в болотистой местности за городом. Ранее в полицию обратилась жительница Астаны с заявлением о пропаже своей 33-летней сестры.

"По ее словам, та уехала за город вместе со знакомым и уже сутки не выходила на связь и не возвращалась домой. Ориентировка на розыск пропавшей была немедленно передана всем подразделениям полиции.

В ходе установления обстоятельств стало известно, что во время отдыха на природе между женщиной и ее спутником произошел конфликт, после чего она покинула компанию и ушла пешком. Примерно после 23 часов ее телефон оказался отключен", - сказано в сообщении.

Пропавшую удалось обнаружить спустя сутки - женщина застряла по пояс в болоте. Полицейские вызвали скорую помощь, по предварительным данным, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, накануне в ДЧС также рассказали подробности поисков девушки. Отмечалось, что сегодня у спасенной день рождения. А один из спасателей отметил свой праздник прямо во время поисково-спасательной операции.

Ранее в Алматы пятеро туристов не смогли самостоятельно спуститься с "Поляны энтузиастов" - группа сбилась с тропы. При этом люди по мобильному телефону поддерживали связь со спасателями, геолокация заблудившихся тоже определялась. Обнаружить всю группу удалось в районе "Качели", медицинская помощь никому не потребовалась. Всех туристов спустили вниз по горной тропе на "Медео" и передали родственникам.

Также в Кокшетау соцработник обратилась к спасателям из-за 77-летней женщины - бабушка долгое время не открывала дверь. После вскрытия двери сотрудники обнаружили пенсионерку на полу и передали медикам.

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