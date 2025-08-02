Бурными аплодисментами завершились поиски пропавшей девушки в Акмолинской области

Накануне на пульт 112 поступило сообщение о том, что во время отдыха в Акмолинской области пропала жительница Астаны 1991 года рождения. Ее нашли, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, на поисково-спасательные работы были незамедлительно направлены спасатели ДЧС Акмолинской области и города Астаны, кинологические расчеты, волонтеры, а также был задействован беспилотный летательный аппарат.

"После недолгих поисков девушку обнаружили в камышовых зарослях при помощи вездехода-болотохода "Трэкол" вблизи озера Кускопа, находящегося в 8 км от села Отемис Целиноградского района. Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи.

Примечательно, что уже завтра у спасенной день рождения. А один из спасателей отметил свой праздник прямо во время поисково-спасательной операции. По завершении работ волонтеры поздравили его с днем рождения бурными аплодисментами", - рассказали в МЧС.

Ранее в Алматы пятеро туристов не смогли самостоятельно спуститься с "Поляны энтузиастов" - группа сбилась с тропы. При этом люди по мобильному телефону поддерживали связь со спасателями, геолокация заблудившихся тоже определялась. Обнаружить всю группу удалось в районе "Качели", медицинская помощь никому не потребовалась. Всех туристов спустили вниз по горной тропе на "Медео" и передали родственникам.

Также в Кокшетау соцработник обратилась к спасателям из-за 77-летней женщины - бабушка долгое время не открывала дверь. После вскрытия двери сотрудники обнаружили пенсионерку на полу и передали медикам.

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