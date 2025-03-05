Лежала на полу: 77-летнюю бабушку спасли в Кокшетау
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Соцработник обратилась к спасателям из-за 77-летней женщины - бабушка долгое время не открывала дверь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК
Социальный работник сообщила, что ее подопечная продолжительное время не открывала дверь.
"Сотрудники оперативно-спасательного отряда открыв дверь при помощи шанцевых инструментов, обнаружили лежащую на полу женщину. Пострадавшая была передана бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225523-lezhala-na-polu-77-letnyuyu-babushku-spasli-v-kokshetau/