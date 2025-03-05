Лежала на полу: 77-летнюю бабушку спасли в Кокшетау

Соцработник обратилась к спасателям из-за 77-летней женщины - бабушка долгое время не открывала дверь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК

Социальный работник сообщила, что ее подопечная продолжительное время не открывала дверь.

"Сотрудники оперативно-спасательного отряда открыв дверь при помощи шанцевых инструментов, обнаружили лежащую на полу женщину. Пострадавшая была передана бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.