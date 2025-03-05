Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лежала на полу: 77-летнюю бабушку спасли в Кокшетау

Опубликовано:

Спасатели вскрывают дверь
Спасатели. Фото: МЧС РК

Соцработник обратилась к спасателям из-за 77-летней женщины - бабушка долгое время не открывала дверь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК

Социальный работник сообщила, что ее подопечная продолжительное время не открывала дверь.

"Сотрудники оперативно-спасательного отряда открыв дверь при помощи шанцевых инструментов, обнаружили лежащую на полу женщину. Пострадавшая была передана бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225523-lezhala-na-polu-77-letnyuyu-babushku-spasli-v-kokshetau/