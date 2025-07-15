Пятерых туристов спасли с "Поляны энтузиастов" в Алматы

В Алматы вчера, 14 июля, вечером пятеро туристов не смогли самостоятельно спуститься с "Поляны энтузиастов" - группа сбилась с тропы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в министерстве, вечером в МЧС поступил звонок, что группа туристов не может самостоятельно спуститься с Поляны энтузиастов. При этом туристы по мобильному телефону поддерживали связь со спасателями, геолокация заблудившихся людей тоже определялась.

"Для проведения поисково-спасательной операции незамедлительно выдвинулась оперативная группа РОСО. В условиях ограниченной видимости и сложного рельефа спасатели направились в сторону предполагаемого местонахождения потерявшихся", - отметили в ведомстве.

Обнаружить всю группу спасателям удалось в районе "Качели", медицинская помощь никому из заблудившихся не потребовалась. Всех туристов спустили вниз по горной тропе на "Медео" и передали родственникам.

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