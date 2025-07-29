Здание обрушилось в Караганде (видео)

В Караганде произошло обрушение части здания, в котором в этот момент трудилась ремонтная бригада. Спасатели эвакуировали 15 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 29 июля в 15:45 в районе им. Казыбек би, на улице Ерубаева произошло обрушение части 4-этажного неэксплуатируемого здания.

Ранее в нем находился банк. Здание прилегает к корпусу Академии "Bolashaq", но не относится к числу объектов, находящихся на ее балансе.

Произошло обрушение деревянной обрешетки крыши, межэтажных перекрытий с третьего по первый этаж, наружной стены, лестничного марша на предварительной площади 150 кв. м.

Силами ДЧС из здания эвакуированы 15 человек - ремонтная бригада. Здание обследовали на наличие людей. Пострадавших в результате обрушения не было.

Ранее в селе Курык Мангистауской области произошло обрушение кровли в актовом зале в здании школы-гимназии. Инцидент попал на видео. В акимате отметили, что данную школу ввели в эксплуатацию в сентябре 2009 года.

В Акмолинской области автокран упал на территории школы, где в это время шел ремонт. К счастью, обошлось без пострадавших. Выяснилось, что водитель автокрана находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также стало известно, что построенный 8 лет назад школьный спортзал разваливается в Шымкенте. Пол просел на 15 сантиметров, стены покрылись глубокими трещинами. Руководство школы опасается, что промедление с ремонтом приведет к трагедии.

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