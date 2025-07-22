Кран опрокинулся на территории школы в Акмолинской области (видео)

В Акмолинской области нетрезвый крановщик уронил автокран на территории школы, где в это время шел ремонт. К счастью, обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ.

О происшествии в Акмолинской области сообщил Telegram-канал Kris_p_astana. На видео можно заметить, как за секунды до происшествия возле крана успевают пройти два человека. Потом на землю с высоты падает большая связка досок, а следом - и сама техника.

Как рассказали в ДП Акмолинской области, информация об инциденте поступила в отдел полиции Аршалынского района 20 июля. В ведомстве добавили, что автокран опрокинулся во время проведения строительных работ по ремонту школы в селе Ижевское.

Данный факт зарегистрировали в отделе полиции. В результате инцидента пострадавших не было.

"У водителя автокрана установлено алкогольное опьянение легкой степени. Водитель привлечен к административной ответственности", - подчеркнули в ведомстве.

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