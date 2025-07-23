Кровля рухнула в школе в Мангистау (видео)

В селе Курык Мангистауской области произошло обрушение кровли в актовом зале в здании школы-гимназии. Инцидент попал на видео, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе акима Каракиянского района, 23 июля 2025 года около 6:30 утра произошло обрушение кровли актового зала общеобразовательной школы-гимназии, расположенной в селе Курык Каракиянского района.

"В результате происшествия никто не пострадал. Обрушившийся потолок актового зала занимает площадь около 250 квадратных метров", - отметили в ведомстве.

В настоящее время на место происшествия вызваны специальные эксперты, проводятся необходимые проверки и экспертизы.

В акимате добавили, что данная школа была введена в эксплуатацию в сентябре 2009 года. Проектная мощность учреждения составляет 1200 учеников.

"По данной ситуации создана специальная комиссия. Более подробная информация о результатах полной оценки и предстоящих ремонтных работах будет объявлена позднее", - пояснили в ведомстве.

Ранее в Акмолинской области автокран упал на территории школы, где в это время шел ремонт. К счастью, обошлось без пострадавших. Выяснилось, что водитель автокрана находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также стало известно, что построенный 8 лет назад школьный спортзал разваливается в Шымкенте. Пол просел на 15 сантиметров, стены покрылись глубокими трещинами. Руководство школы опасается, что промедление с ремонтом приведет к трагедии.

Весной в Атырау обрушилась часть студенческого общежития университета имени Х. Досмухамедова. Пострадавших и погибших не было, так как последние два года в здании никто не проживал.

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