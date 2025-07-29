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      Пожар в производственной компании в Алматинской области: есть погибший

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Иллюстративное фото пожара
      Тушение пожара. Иллюстративное фото: sarote pruksachat / Getty Images

      Техногенный пожар произошел на территории по производству продуктов питания из птицы в селе Туймебай Алматинской области. Известно об одном погибшем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, 28 июля в селе Туймебай, расположенном в Ащыбулакском сельском округе Илийского района Алматинской области, на территории по производству продуктов питания из птицы произошел пожар в столовой.

      На место происшествия незамедлительно направились спасатели ДЧС Алматинской области и Алматы.

      "На момент прибытия первых подразделений выяснилось, что огонь распространился на значительную площадь. В ходе разведки звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело мужчины", - сообщили в ДЧС региона.

      Пожар полностью ликвидировали на площади порядка 450 квадратных метров. Пожарные не допустили распространения огня на расположенные поблизости строения.

      В настоящее время проводится расследование причин возгорания. По данному факту отдел дознания ДЧС Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.292 УК РК.

      Всего в ликвидации пожара задействовали 42 человека личного состава и 14 единиц техники ДЧС Алматинской области и Алматы, воинской части №55065, районного управления полиции, местных исполнительных органов и бригады скорой медицинской помощи.

      Ранее стало известно, что пожар произошел в Атырау в многоэтажном доме на балконе третьего этажа. Пожарные спасли 5 человек и эвакуировали еще 15. Оперативные действия сотрудников МЧС позволили не допустить распространения огня на другие квартиры.

      В одном из ТЦ в Ауэзовском районе Алматы произошло возгорание двух бутиков на втором этаже. В тушении задействовали 57 человек личного состава и 15 ед. техники МЧС.

      В Астане ночью случился пожар на территории полигона твердых бытовых отходов района Байконыр. На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара. О пострадавших не сообщается.

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