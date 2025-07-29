20 человек эвакуировали спасатели из пожара в Атырау (видео)
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Пожар произошел в Атырау в многоэтажном доме на балконе третьего этажа. Пожарные спасли 5 человек и эвакуировали еще 15, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, сегодня в Атырау на ул. Б. Амашина на балконе квартиры на 3-м этаже жилого дома загорелись домашние вещи, в результате чего возник пожар.
В ходе тушения пожара силами МЧС по лестничному маршу было спасено 5 человек и эвакуировано 15 человек.
Оперативные действия сотрудников МЧС позволили быстро ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня на другие квартиры. Пострадавших нет.
Добавим, также ранее 42 человека эвакуировали из горящего общежития в Петропавловске. Пожар был ликвидирован на малой площади, заявили в МЧС.
В июне в Алматы произошло возгорание на балконе жилого дома. В последующем огонь охватил квартиру на третьем этаже и еще два соседних балкона.
Пожар произошел на балконе и в одном из многоэтажных домов в Астане - в МЧС рассказали подробности произошедшего.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2270007-20-chelovek-evakuirovali-spasateli-iz-pozhara-v-atyrau-video/
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