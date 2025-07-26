Пожар произошел в одном из ТЦ в Алматы

В одном из двухэтажных ТЦ в Алматы в Ауэзовском районе произошло возгорание двух бутиков на втором этаже, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что из окон ТЦ идет черный густой дым.

В тушении было задействовано 57 человек личного состава и 15 ед. техники МЧС.

Пострадавших нет.

"Благодаря оперативным и слаженным действия распространение огня на соседние бутики не допущено", - говорится в сообщении МЧС.

В настоящий момент пожар ликвидирован.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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