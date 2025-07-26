Пожар произошел в одном из ТЦ в Алматы
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В одном из двухэтажных ТЦ в Алматы в Ауэзовском районе произошло возгорание двух бутиков на втором этаже, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что из окон ТЦ идет черный густой дым.
В тушении было задействовано 57 человек личного состава и 15 ед. техники МЧС.
Пострадавших нет.
"Благодаря оперативным и слаженным действия распространение огня на соседние бутики не допущено", - говорится в сообщении МЧС.
В настоящий момент пожар ликвидирован.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2269152-pozhar-proizoshel-v-odnom-iz-tc-v-almaty/
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