Мусорный полигон загорелся в Астане

В Астане этой ночью случился пожар на территории полигона твердых бытовых отходов района Байконыр, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

На территории полигона твердых бытовых отходов р-н Байконыр, шоссе Алаш произошло горение мусора.

На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС и МИО.

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