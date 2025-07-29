Мусорный полигон загорелся в Астане
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В Астане этой ночью случился пожар на территории полигона твердых бытовых отходов района Байконыр, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
На территории полигона твердых бытовых отходов р-н Байконыр, шоссе Алаш произошло горение мусора.
На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС и МИО.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2269875-musornyy-poligon-zagorelsya-v-astane/
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