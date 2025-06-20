Пожар произошел в одном из ЖК в Астане (фото)

Пожар произошел на балконе в одном из многоэтажных домов в Астане - в МЧС рассказали подробности произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в МЧС, эти минуты столичные пожарные тушат возгорание балкона многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Ұлы Дала в районе Есиль.

Информация о пострадавших не поступала.

Открытое горение балкона сбито, внутри работает звено газодымозащитной службы.

Позже в МЧС сообщили, что пожар произошел в квартире на третьем этаже - его площадь составила 80 квадратных метров

В ходе тушения пожара по лестничному маршу эвакуировано два человека.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.