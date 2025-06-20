Пожар произошел в одном из ЖК в Астане (фото)
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Пожар произошел на балконе в одном из многоэтажных домов в Астане - в МЧС рассказали подробности произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как сообщили в МЧС, эти минуты столичные пожарные тушат возгорание балкона многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Ұлы Дала в районе Есиль.
Информация о пострадавших не поступала.
Открытое горение балкона сбито, внутри работает звено газодымозащитной службы.
Позже в МЧС сообщили, что пожар произошел в квартире на третьем этаже - его площадь составила 80 квадратных метров
В ходе тушения пожара по лестничному маршу эвакуировано два человека.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2257737-pozhar-proizoshel-v-odnom-iz-zhk-v-astane/
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