Пожар охватил три квартиры в Алматы

В Алматы произошло возгорание на балконе жилого дома. В последующем огонь охватил квартиру на третьем этаже и еще два соседних балкона, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По информации ведомства в Telegram-канале, возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Редько в Наурызбайском районе.

Сообщается, что спасатели работали по повышенному рангу. Сейчас, по сведениям МЧС, пожар полностью ликвидирован на площади 50 кв. м.

"По уточненным данным, произошло горение квартиры и балкона на 3-м этаже с переходом огня на балкон 4-го и 5-го этажа, эвакуировано 4 газовых балкона", - сообщили в 112.

Отмечается, что пострадавших нет.

Напомним, на днях спасатели уберегли центральный рынок Усть-Каменогорска от уничтожения огнем. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Также в Петропавловске в жилом доме произошел пожар. Из горящего дома эвакуировали 30 человек, в том числе 10 детей.