42 человека эвакуировали из горящего общежития в Петропавловске
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Пожарные эвакуировали 42 человека из общежития в Петропавловске, где начался пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства по ЧС.
Как уточнили в ведомстве, в пятиэтажном общежитии, расположенном по улице Нурсултана Назарбаева в Петропавловске, произошел пожар.
Возгорание началось в одной из комнат на втором этаже.
"Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 42 человека, в том числе 8 детей, распространение огня на соседние комнаты не допущено. Пожар был ликвидирован на малой площади", - заявили в МЧС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2269185-42-cheloveka-evakuirovali-iz-goryashchego-obshchezhitiya-v-petropavlovske/
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