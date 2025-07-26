42 человека эвакуировали из горящего общежития в Петропавловске

Пожарные эвакуировали 42 человека из общежития в Петропавловске, где начался пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства по ЧС.

Как уточнили в ведомстве, в пятиэтажном общежитии, расположенном по улице Нурсултана Назарбаева в Петропавловске, произошел пожар.

Возгорание началось в одной из комнат на втором этаже.

"Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 42 человека, в том числе 8 детей, распространение огня на соседние комнаты не допущено. Пожар был ликвидирован на малой площади", - заявили в МЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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