Казахстанцев предупредили о вводе срочных ограничений в нацпарке Катон-Карагай

Из-за чрезвычайной пожарной опасности посещение национального парка Катон-Карагай для туристов ограничено, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Как сообщается в Instagram-аккаунте национального парка Катон-Карагай, на территории парка объявлен 5-ый класс пожарной опасности.

"В связи с устойчивым установлением 5-го класса чрезвычайной пожарной опасности лесных пожаров на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка.

В соответствии с правилами пожарной безопасности, вводятся ограничения на пребывание физических лиц на территории государственного лесного фонда", - сказано в сообщении.

Накануне мы писали, что в Алматы сохраняется сильная жара, в связи с чем был установлен 5-ый класс чрезвычайной пожарной опасности - даже небольшая искра может спровоцировать масштабный пожар.

Ранее, 25 июля, в горах Алматы разгорелся пожар - горела сухая трава на склоне горы Кенсай-1. До этого разгорелся еще один крупный пожар в предгорье Алматы - загорелась сухая трава в селе Кыргаулды Карасайского района.

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